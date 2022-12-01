В Петербурге начал работу самый большой в городе каток на Елагином острове

На территории Елагина острова начал работу самый большой в Северной столице искусственный каток, чья площадь составляет 4 тысячи кв. метров, известили в Смольном.

Катание для горожан будет бесплатным при посещении с 9 до 11 утра. Отдельно указывается, что это правило распространяется только на Большой каток, тогда как Малый "идеально подойдёт для любителей камерной обстановки".

Кроме того, 23, 24, 25, 29 и 30 декабря петербуржцы смогут увидеть ледовое шоу "Хрустальный дворец".

"Каток в ЦПКиО стал одним из любимых мест зимнего отдыха горожан. В прошлом сезоне за три месяца его посетили более 130 тысяч человек", — напомнил петербургский глава Александр Беглов.

Каток оформлен украшениями в советском стиле.