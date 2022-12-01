В Усть-Луге полиция получила здание бывшего детсада

Новый отдел полиции въехал в здание бывшего детского сада в поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленобласти, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Сегодня он передал официально передал помещение ведомству.

Как написал глава региона 1 декабря, решение о передаче здания детсада полиции было принято минувшим летом. "Сегодня одно из лучших в области зданий, оборудованных под нужды правоохранителей, передано полицейским", — объявил он.

"Получилось — как будто специально строилось под МВД", — отметили в администрации Ленобласти.

Также, по словам Дрозденко, "для стабильного кадрового обеспечения" МВД попросило предоставить жилье в районе. Этот вопрос он пообещал решать совместно с ведомством.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко