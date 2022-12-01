Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной в формате "50 на 50"

Врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин известил о новом обмене военнопленными с Украиной. Сообщение чиновника приводится в его Telegram-канале в четверг, 1 декабря.

По словам Пушилина, в Россию возвратятся 50 захваченных бойцов, в числе которых 12 человек из ДНР, а восемь – из ЛНР. Столько же человек передадут Киеву.

Отметим, в последнее время всё чаще в СМИ стала появляться информация об обменах пленными с Украиной. 25 ноября Пушилин сообщал об освобождении девяти российских военных, 24-го домой возвратили 50 человек, 23-го обмен прошёл в формате "35 на 35". Перед этим, 3 ноября, в Россию возвратились 107 пленных бойцов.