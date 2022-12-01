Чернышенко: Более тысячи управленческих решений за два года основаны на аналитике ЦУР

За два года работы в России центров управления регионами (ЦУР) на основе их аналитики было принято более одной тысячи управленческих решений, заявил 1 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

За прошедшее время ЦУР "выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях", выразил мнение зампред правительства. "В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за два года на местах было принято более одной тысячи управленческих решений в самых разных сферах — ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство", — процитировала заявление Чернышенко пресс-служба кабмина.

Центры управления регионами были открыты во всех регионах России к 1 декабря 2020 года в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Сейчас они действуют не только во всех регионах, но также в 530 муниципальных образованиях, отметили в кабмине.

"К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и 123 тысячи госпабликов", — добавили в правительстве. Как отметил гендиректор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак, "за два года ЦУР обработали 17 миллионов обращений граждан из всех источников".

Фото: Telegram-канал "Правительство России"