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Новости 17:19

Кабмин запустил эксперимент по экологическому консультированию бизнеса

фото ЗакС политика Кабмин запустил эксперимент по экологическому консультированию бизнеса

Правительство запустило эксперимент, в рамках которого предприниматели смогут проверить свои инвестпроекты на соответствие природоохранному законодательству, рассказала 1 декабря вице-премьер Виктория Абрамченко. По мнению чиновницы, это убережет представителей бизнеса от возможных убытков и штрафных санкций.

Эксперимент рассчитан до конца 2023 года, постановление о его запуске подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь представители бизнеса могут получить квалифицированное сопровождение проектов, где требуется проведение экологической экспертизы. Заниматься этим будут специалисты Росприроднадзора", — пересказывает заявление Абрамченко пресс-служба правительства.

Как отмечается, консультации будут доступны на разных стадиях реализации проекта, от разработки планов до ввода в эксплуатацию. Это должно помешать внедрению неэкологичных технологий и "сохранить природное богатство страны", добавили в кабмине.

Фото: Telegram-канал Виктории Абрамченко


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