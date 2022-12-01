Депутат МО "Шушары" обратился в полицию из-за поджидавших его у муниципалитета "крепких ребят"

Муниципальный депутат МО "Поселок Шушары" Илья Смирнов сообщил ЗАКС.Ру, что после заседания совета 1 декабря ему якобы предложили пообщаться двое неизвестных спортивного телосложения. У одного из них мундеп заметил кобуру, в которой, по его мнению, могло быть оружие. Смирнов рассказал, что этих же молодых людей видел перед мероприятием - они сидели вместе с ним в здании муниципалитета.

- Заседание закончилось, я спустился вместе с коллегами на крыльцо, вышел на улицу, эти два молодых человека меня ждали. Они говорят: "Отойдем, поговорим". <...> Слово за слово, "А вы какой ориентации?" - мне вопросы посыпались, потом: "Что ты так разговариваешь?". И я спрашиваю у крепкого молодого человека, высокого, спортивного телосложения: "А что у вас там по правую руку торчит?". Он оттопыривает [куртку] и говорит: "Это оружие", - рассказал депутат.

Смирнов сообщил, что зашел обратно в здание муниципалитета и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже прибыли к мундепу.

Отметим, на заседании совета МО "Поселок Шушары" обсуждали принятие бюджета на 2023 год. На предыдущим заседании документ принять не удалось - за него не стали голосовать четыре депутата, сообщили в группе "Шумные Шушары".

Обновление 20.00:Илья Смирнов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов осмотрели местность и никого не нашли. По словам мундепа, он написал заявление в полицию. Смирнов связывает произошедшее со своей депутатской деятельностью.

София Саттарова (фото со страницы Ильи Смирнова "ВКонтакте")