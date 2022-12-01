"Почту России" возглавит руководитель "Национальной лотереи"

Правительство согласовало переход главы "Национальной лотереи" Михаила Волкова на пост гендиректора "Почты России", сообщил 1 декабря РБК со ссылкой на близкий к компании источник и на федерального чиновника. Соответствующая директива была подписана на днях вице-премьером Дмитрием Григоренко, утверждает издание.

Близкий к "Почте России" собеседник РБК заявил, что глава компании Михаил Акимов увольняется "по личным мотивам" в связи с "желанием иметь больше свободного времени, чем у гендиректоров госкомпаний". О своем решении руководитель сообщил несколько месяцев назад, с тех пор шел подбор кандидатуры ему на замену, добавил источник.

Между тем, о возможности ухода Акимова "Коммерсантъ" писал еще в октябре, объясняя это среди прочего плохими финансовыми показателями компании. По информации издания, за первые шесть месяцев 2022 года совокупный убыток компании вырос в шесть раз относительно прошлогодних показателей, достигнув отметки 19,5 миллиардов рублей.

Фото: Telegram-канал "На Почте"