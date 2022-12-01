На дорожную разметку в Петербурге потратили свыше миллиарда рублей

В 2022 году на нанесение, восстановление и демаркировку дорожной разметки в Петербурге было потрачено более одного миллиарда рублей, сообщил 1 декабря комитет по транспорту. По утверждению чиновников, все запланированные работы были выполнены в полном объеме.

Сезон нанесения разметки стартовал в мае этого года. За прошедшее с того момента время на улицах города появилось свыше 815 тысяч квадратных метров горизонтальной поперечной и продольной разметки. При этом маркировку из износостойких материалов нанесли на 1 704 улицах, рядом со всеми школами обновили разметку "Пешеходный переход", а еще по 476 адресам обозначили парковочные места для людей с ограниченными возможностями.

Также комтранс сообщил о нанесении по 300 адресам разметки, дублирующей дорожные знаки "Дети". "В зоне платной парковки в Адмиралтейском и Центральном районах города дорожными знаками и разметкой оборудовано более 260 улиц", — подчеркнули в комитете.

Фото: gov.spb.ru