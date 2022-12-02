"Ъ": После ухода западных фирм в общепите образовался переизбыток соискателей

Массовый уход с российского рынка западных компаний привел к повышенной конкуренции за рабочие места в сфере общепита, пишет "Коммерсант". В кафе, барах и ресторанах по состоянию на конец 2022 года желает работать рекордно высокое число человек.

С января по октябрь число соискателей вакансий в этой области выросло на 47%, что в абсолютных цифрах составило 269 тысяч человек. Пиковым в этом отношении месяцем оказался июнь, когда появилось 39 тысяч новых соискателей. При этом за год профильных вакансий стало больше лишь на 4%: их число достигло 166,6 тысяч. Данные представлены в исследовании, проведенном HeadHunter и сетью кофеен Coffee Like.

По мнению опрошенных газетой экспертов, сегодняшняя экономическая конъюнктура не дает рестораторам оснований для расширения и открытия новых рабочих мест. Еще две характерных тенденции года: после перепродажи активов западных компаний общепита российским бизнесменам условия труда нередко меняются в худшую сторону. При этом зарплатные ожидания у ищущих себя в ресторанном бизнесе растут.