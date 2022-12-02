Airbus перестанет закупать российский титан

Руководство авиастроительной компании Airbus отвело себе меньше года на то, чтобы отказаться от закупок российского титана. Заявление, как пишет агентство Reuters, принадлежит главе оборонного и космического подразделения компании Михаэлю Шольхорну.

"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", - приводится фрагмент его публичной речи.

До начала военной спецоперации на Украине Airbus закупала две трети всего титана у российской "ВСМПО-Ависма".

Примечательно, что в первое время после боевых действий авиакорпорация призывала правительства западных стран не накладывать санкции на производителей и поставщиков российского титана во избежание кризиса в отрасли.