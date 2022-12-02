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Новости 9:33

Airbus перестанет закупать российский титан

фото ЗакС политика Airbus перестанет закупать российский титан

Руководство авиастроительной компании Airbus отвело себе меньше года на то, чтобы отказаться от закупок российского титана. Заявление, как пишет агентство Reuters, принадлежит главе оборонного и космического подразделения компании Михаэлю Шольхорну.

"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", - приводится фрагмент его публичной речи.

До начала военной спецоперации на Украине Airbus закупала две трети всего титана у российской "ВСМПО-Ависма".

Примечательно, что в первое время после боевых действий авиакорпорация призывала правительства западных стран не накладывать санкции на производителей и поставщиков российского титана во избежание кризиса в отрасли.


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