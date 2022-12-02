Единороссы хотят освободить от налогов выплаты нуждающимся студентам

В Госдуму внесли инициативу, которая призвана избавить от налогообложения в размере 13% выплаты, полагающиеся малоимущим студентам колледжей и вузов. Законопроект внесли десять единороссов, среди которых фигурирует сенатор Андрей Турчак. В представлении последнего, неправильно трактовать помощь в трудной жизненной ситуации как доходы физического лица.

"Брать с нее налоги нелогично и несправедливо. Студенты и так — не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся", - написал политик в своем Telegram-канале.

По прогнозу Турчака, для бюджета такого рода послабление не станет хоть сколько-нибудь критичным. Единоросс рассчитывает на быстрое принятие инициативы коллегами, в результате чего будет изменена статья 217 части второй Налогового кодекса.