ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:09

Единороссы хотят освободить от налогов выплаты нуждающимся студентам

фото ЗакС политика Единороссы хотят освободить от налогов выплаты нуждающимся студентам

В Госдуму внесли инициативу, которая призвана избавить от налогообложения в размере 13% выплаты, полагающиеся малоимущим студентам колледжей и вузов. Законопроект внесли десять единороссов, среди которых фигурирует сенатор Андрей Турчак. В представлении последнего, неправильно трактовать помощь в трудной жизненной ситуации как доходы физического лица.

"Брать с нее налоги нелогично и несправедливо. Студенты и так — не самые богатые люди в стране, тем более нуждающиеся", - написал политик в своем Telegram-канале.

По прогнозу Турчака, для бюджета такого рода послабление не станет хоть сколько-нибудь критичным. Единоросс рассчитывает на быстрое принятие инициативы коллегами, в результате чего будет изменена статья 217 части второй Налогового кодекса.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама