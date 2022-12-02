До 2025 года очередников заселят во флигель бывшего особняка на Каменноостровском

В Петербурге ведется капитальный ремонт в бывшем корпусе особняка А.Я. Ивановой (Каменноостровский проспект, 24Б), передает пресс-служба жилищного комитета. Чиновники рассчитывают, что 36 семей очередников смогут получить в нем жилье по программе "Доступное жилье" до конца 2024 года. По условиям программы льготники платят взнос в размере 10% от стоимости квартиры, после получают беспроцентную рассрочку оставшейся суммы на 20 лет. Претендовать на участие в программе могут молодые семьи, бюджетники и отдельные представители IT-сферы.

В настоящее время рабочие ремонтируют фундамент, кирпичные стены и вентиляционные каналы.

Флигель особняка в эклектичном стиле построили в 1900-х годах. Спустя столетие дом пошел трещинами и был расселен.

фото: Виктор М, Citywalls.ru