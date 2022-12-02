В Совфеде предложили оставлять нелегальных перевозчиков без машин

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил Министерству транспорта рассмотреть вопрос о возможности конфискации транспорта у нелегальных перевозчиков, рассказало 2 декабря РИА "Новости" со ссылкой на документ, подготовленный по итогам круглого стола по противодействию нелегальным перевозкам. По мнению авторов предложения, машины в этом случае становятся орудиями правонарушения.

"Рассмотреть вопрос об ужесточении меры по пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вплоть до конфискации транспортных средств, которые являются орудием совершения административных правонарушений", — говорится в предложении сенаторов. Авторы идеи отталкиваются от статьи Кодекса об административных нарушениях о наказании за транспортировку древесины без оформления сопроводительной документации в соответствии с Лесным кодексом (ст. 8.28.1 КоАП РФ), которая позволяет изымать транспортные средства у нарушителей.

Также сенаторы рекомендовали Минтрансу дать законодательное определение понятия "нелегальная перевозка пассажиров", а заодно поддержали идею петербургского комитета по транспорту о внесении в законодательство понятия "регулярная перевозка пассажиров и багажа". Кроме того, документ содержит предложения обязать владельцев объектов транспортной инфраструктуры заводить отдельные счета для работы с перевозчиками, а также рекомендацию Минтрансу продлить с трех до пяти лет срок действия карт водителей, используемых в тахографах.