Из петербургского бара уволили официанта с жетоном ВСУ

Бар-ресторан Doski в Петербурге уволил официанта, замеченного с жетоном ВСУ, и поблагодарил клиентов за бдительность, сообщило 2 декабря РИА "Новости".

Как уточнило информагентство, посетители заведения разглядели на шее сотрудника жетон с изображением украинского флага и надписью "збройные силы". Сообщения об этом просочились в соцсети.

В ответ руководство заведения уволило сотрудника, о чем рассказало на своей странице во "ВКонтакте". Обращаясь к посетителям, бар-ресторан принес извинения "за ситуацию со значком официанта" и уточнил, что "данный сотрудник уволен и больше не работает в нашем баре".

"Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и ВС России, и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции. Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС РФ", — уведомили сотрудники заведения. Клиентов, обративших внимание на значок официанта, они поблагодарили "за проявленную бдительность".