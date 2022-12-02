Петербургские единороссы предложили поднять штрафы за езду без ОСАГО

Законодательное собрание Петербурга может направить в Госдуму проект федерального закона об ужесточении ответственности для автомобилистов за отсутствие страховки ОСАГО. Инициативу подготовили члены фракции "Единая Россия" Анастасия Мельникова и Игорь Высоцкий.

В настоящее время автомобилист, у которого полис оформлен, но в момент остановки сотрудником ГИБДД документ не действует или его нет на руках, должен заплатить 500 рублей. Водитель, который вообще не делал ОСАГО, наказывается штрафом в 800 рублей. При этом выписывать протоколы об административных правонарушениях сотрудники автоинспекции могут хоть каждый день.

Мельникова и Высоцкий предложили поднять штрафы до трех и пяти тысяч соответственно. По их мнению, это поможет снизить количество наказаний за отсутствие полиса.

"В настоящее время сложилась ситуация, когда недобросовестные автовладельцы предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса ОСАГО", - написали авторы инициативы в пояснительной записке.

Единороссы заметили, что штрафы за эти нарушения не увеличивали с 2013 года.