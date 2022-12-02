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Новости 12:27

Начальника районного управления петербургской полиции уволят из-за сокрытия доходов

фото ЗакС политика Начальника районного управления петербургской полиции уволят из-за сокрытия доходов

В Петербурге начальника полиции Калининского УМВД Ксению Коконину освободят от должности из-за сокрытия доходов, пишет издание 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Приказ об увольнении Кокониной, подписанный врио главы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Виктором Борисенко, вышел в конце прошлого месяца. В документе говорится как о неполных, так и о недостоверных сведениях, касающихся доходов сотрудницы органов в 2019-2021 годах.

"Сокрыты доходы, источники происхождения которых документально не подтверждены", - гласит текст приказа.

Указывается, в частности, что Коконина занизила стоимость приобретенной квартиры, оценив ее в 6,1 млн вместо 8,4 млн рублей.


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