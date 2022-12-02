Минэкономразвития намерено ввести возрастную маркировку видеоигр

Минэкономразвития подготовило изменения в федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды", предполагающие среди прочего установление возрастной маркировки видеоигр, сообщило 2 декабря ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Проект поступил на рассмотрение правительственной комиссии.

"Предлагаемые изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации. В частности, предлагается ввести обязательное требование по маркировке игровой продукции (указывать возрастную классификацию), чтобы информировать потребителей во время покупки для какого возраста предназначен контент в видеоигре", — приводит агентство сообщение аппарата вице-премьера.

Рассмотреть инициативу планируют до конца года.

Ранее о возможности введения возрастной маркировки видеоигр написал "Коммерсантъ". Издание сообщило со ссылкой на источник в одном из профильных министерств, что речь идет о введении маркировки наподобие международной PEGI (Pan European Game Information), однако среди регуляторов имеются разногласия касательно механизмов проведения экспертизы.

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