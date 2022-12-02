ЛДПР предложила разрешить гражданам обращаться в госорганы через "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Сенатор и депутаты Госдумы от ЛДПР внесли 2 декабря на рассмотрение парламента законопроект, разрешающий гражданам обращаться в госорганы, органы местного самоуправления и к должностным лицам через их официальные страницы в соцсетях, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники". Документ доступен для ознакомления в электронной базе Государственной думы.

Авторы проекта указывают, что действующее законодательство обязывает органы госвласти и подведомственные им учреждения создавать в интернете свои официальные страницы. При этом "ВКонтакте" и "Одноклассники" оказались в числе соответствующих ресурсов в соответствии с распоряжением правительства. Однако в законе о порядке рассмотрения обращений граждан возможность использования соцсетей не предусмотрена, указали авторы проекта.

В связи с этим законотворцы предложили дополнить норму о рассмотрении обращений граждан возможностью использования соцсетей. Предполагается, что граждане смогут оставлять заявки и жалобы на официальных страницах "путем направления личных сообщений".

"Законопроектом устанавливаются требования к таким обращениям. Гражданин в своем обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, а также излагает суть предложения, заявления или жалобы", — говорится в пояснительной записке к проекту. Ответы на заявки должны также приходить в сообщениях "в соответствующих социальных сетях", при этом заявители могут указать в заявке на необходимость направления ответа на электронную почту или же на почтовый адрес.

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