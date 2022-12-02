Историческую дачу Габерцетеля в Комарово потребовали отреставрировать через суд

Суд в Петербурге удовлетворил иск Василеостровской районной прокуратуры, которая добивалась от пользователя деревянной дачи Габерцетеля в Комарово (Приморское шоссе, 483Б) приведения объекта в порядок. Как сообщается на сайте контрольного ведомства, здание содержали неподобающим образом.

Дача в Комарово передана в оперативное управление среднеобразовательной школе № 4 имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района. От учреждения требуют подготовить проектную документацию и провести работы по сохранению исторического памятника.

Дача Габерцетеля в стиле модерн была построена в начале XX века по проекту архитектора Виктора Габерцетеля. В качестве регионального памятника в единый реестр КГИОП ее включили в 2016 году.

фото: Влада, Citywalls.ru