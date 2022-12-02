Петербуржец получил условный срок за удар ногой по кисти полицейского

Красносельский районный суд Петербурга поставил точку в рассмотрении уголовного дела против местного жителя Олега Голенева, известила 2 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Петербуржец обвинялся в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как следует из материалов дела, в начале марта Голенев нарушал общественный порядок на улице Тамбасова, чему свидетелем стал полицейский водитель УМВД по Красносельскому району. Страж правопорядка потребовал от горожанина проследовать с ним в отдел полиции для разбирательства. В ответ Голенев применил к нему насилие, "а именно нанес не менее одного удара ногой по левой кисти потерпевшего, чем причинил ему физическую боль", согласно рассказу судебной пресс-службы.

Голенев в содеянном раскаялся и вину признал. Суд учел его социальную адаптированность и наличие малолетнего ребенка на руках, отсутствие судимостей, удовлетворительную характеристику по месту жительства, а также оказание им безвозмездной помощи детской горбольнице № 2.

В результате суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью один год.