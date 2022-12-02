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Новости 15:19

В Пскове собираются готовить педагогов для воскресных школ

фото ЗакС политика В Пскове собираются готовить педагогов для воскресных школ

Со следующего года Псковский государственный университет начнет обучение по программе профессиональной переподготовки "Педагог духовно-нравственных дисциплин", на что обратило внимание издание "Псковская губерния".

Прошедшие курс и получившие диплом смогут преподавать для детей и взрослых в воскресных школах, а также на базе иных образовательных и социальных учреждений. Программа переподготовки предусматривает дистанционное обучение.

Курс продлится 256 часов. Отдать за него всем желающим предлагают 23 тысяч рублей. Скидку предлагают только студентам-теологам из ПсковГУ: с них возьмут по 13 тысяч.


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