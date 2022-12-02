В Петербурге выполнили план по вакцинации детей и беременных женщин от гриппа

Требуемое число несовершеннолетних в Петербурге получили прививку от гриппа в нынешнем сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Ларису Соловьеву.

"У нас сейчас дети полностью привиты — 100% от плана, беременные женщины — 12 тысяч полностью привиты. Осталось провакцинировать часть взрослого населения", - рассказала чиновница журналистам.

По словам начальницы отдела эпиднадзора регинального управления Роспотребнадзора Ирины Катаевой, с учетом оставшихся запасов вакцины есть вероятность перевыполнения плана. В целом же по городу из запланированных 60% от гриппа привили 58% человек.

Между тем, прошедшая неделя для города, по данным Катаевой, отмечена ростом заболеваемости ОРВИ. Речь идет главным образом о детях школьного возраста: в возрасте от 7 до 14 лет доля заболевших за неделю составила 35%.