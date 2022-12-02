Суд арестовал активы компании, связанной с бизнес-омбудсменом Петербурга

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на акции и собственность АО "Коммерческий центр, транспорт и лес", сообщает газета "Ведомости". Частично компания принадлежит ООО "Леверидж", которым полностью владеет городской бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. Примечательно, что возглавляет компанию человек по имени Юлия Александровна Абросимова, а заместителем гендиректора по развитию числится Дарья Александровна Абросимова.

Судебную санкцию инициировала Генпрокуратура в рамках процесса, связанного со сделкой 28-летней давности между АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" и АО "Северная верфь". Ведомство добивается признания недействительным договора между сторонами о создании некоей холдинговой группы.

И Александр, и Дарья Абросимовы отказались комментировать журналистам судебное разбирательство и обеспечительные меры. По существу дело начнут рассматривать в январе.