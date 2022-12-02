Бастрыкин заинтересовался отказом выдавать земельные участки петербургским ветеранам

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с материалами СМИ, посвященными административным препятствиям, с которыми сталкиваются петербургские ветераны боевых действий. Как сообщает Telegram-канал "Информационный центр СК", речь идет о безуспешных попытках ветеранов получить земельные участки. В частности, рассказывается о 57-летнем пенсионере МВД.

"Он провел межевание надела за счет собственных средств, однако получил отказ в предоставлении земли, мотивированный тем, что границы его участка пересекаются с другим", - гласит сообщение.

Случай упомянутого пенсионера, если верить журналистам, не единичный. В связи с этим глава СК считает, что информация о возможной коррупционной составляющей в действиях чиновников подлежит проверке. Бастрыкин ждет доклада о ситуации от петербургских коллег.