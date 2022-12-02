Генпрокурор обратился в Верховный суд с иском о признании террористическим движения "Маньяки. Культ убийств"

Генеральный прокурор Игорь Краснов подал иск в Верховный суд с требованием признать террористической и запретить в России "международную организацию "Маньяки. Культ убийств"", рассказала 2 декабря пресс-служба надзорного ведомства. В качестве других вариантов названия там привели "Молодежь Которая Улыбается" и "Маньяки Культ Убийц".

"Установлено, что движение создано на Украине, основано на нацистской идеологии и его целью является образование "расово чистого государства". Продвижение идей М.К.У. в сети "Интернет" направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство полагает, что МКУ занимается совершением преступлений "экстремистской и террористической направленности", а также насилием против граждан. "Деятельность движения представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд", — заключили в ведомстве.

ФСБ считает основателем МКУ жителя Украины Егора Краснова, против него в России возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), он объявлен в розыск по делу об убийстве. Сама спецслужба неоднократно сообщала о задержании в России сторонников МКУ.

Фото: epp.genproc.gov.ru