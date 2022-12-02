В Петербурге замечены "единичные случаи" свиного гриппа

Первые случаи свиного гриппа (штамм А (H1N1)) выявлены в Петербурге, рассказала 2 декабря глава отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

"По данным вирусологического мониторинга, конечно, мы видим появление вируса гриппа А в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями", — приводит слова специалиста "Интерфакс".

Катаева отметила, что к группам риска относятся дети до шести лет, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

"Единичные случаи [заболевания] в городе, конечно, есть", — признала представительница санитарного ведомства. При этом она отметила, что летальных исходов в городе не зафиксировано, но уточнила, что речь идет о лабораторно подтвержденных случаях.