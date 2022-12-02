Суд оштрафовал петербурженку за пацифистский пикет у дацана

Приморский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 30 тысяч рублей Данаре Эрендженовой за ее участие в пацифистском пикете, который она провела в конце октября возле дацана. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Во время рассмотрения дела, возбужденного по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), интересы Эрендженовой представлял адвокат Сергей Подольский.

Активистку задержали во время акции, когда она демонстрировала прохожим плакат с цитатой из Далай-ламы XIV. По собственному признанию пикетчицы, ее побудило выйти на улицу с плакатом отчаяние, которая она испытывает при виде поддерживающих военную спецоперацию буддистов.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов