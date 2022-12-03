Кириенко призвал юных мастеров боевых искусств на спецоперацию

Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко на форуме боевых искусств "Битва чемпионов 14: Школа против школы" сфокусировался на физических характеристиках и умениях аудитории. Из его слов последовало, что такого рода навыки отвечают актуальным внешнеполитическим обстоятельствам и что государство в них нуждается.

"Мастер боевых искусств способен свое искусство использовать для того, чтобы защитить тех, кто нуждается в помощи и защите. Высшая миссия — это возможность встать на защиту своего народа и своей страны — России. Спасибо вам большое, ребята, победа будет за нами", - произнес он перед молодежью.

По окончании мероприятия его призыву последовали порядка сотни человек. Записавшиеся в "отряд добровольцев Российского союза боевых искусств", они пройдут обучение и отправятся в зону проведения специальной военной операции.