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Новости 12:51

Кириенко призвал юных мастеров боевых искусств на спецоперацию

фото ЗакС политика Кириенко призвал юных мастеров боевых искусств на спецоперацию

Первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко на форуме боевых искусств "Битва чемпионов 14: Школа против школы" сфокусировался на физических характеристиках и умениях аудитории. Из его слов последовало, что такого рода навыки отвечают актуальным внешнеполитическим обстоятельствам и что государство в них нуждается.

"Мастер боевых искусств способен свое искусство использовать для того, чтобы защитить тех, кто нуждается в помощи и защите. Высшая миссия — это возможность встать на защиту своего народа и своей страны — России. Спасибо вам большое, ребята, победа будет за нами", - произнес он перед молодежью.

По окончании мероприятия его призыву последовали порядка сотни человек. Записавшиеся в "отряд добровольцев Российского союза боевых искусств", они пройдут обучение и отправятся в зону проведения специальной военной операции.


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