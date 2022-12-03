Вопреки заморозкам петербуржцы продолжают собирать съедобные грибы

Морозное и снежное начало зимы в Петербурге и Ленобласти не помешало грибам расти, а грибникам - их собирать, пишет ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры ботаники СПбГУ Дмитрия Гимельбранта. Он прокомментировал множественные фотографии в социальных сетях, на которых грибы растут и срываются в непривычных условиях метели.

"Это родственники лисичек, разные виды рода Cantharellus. <...> Они съедобные, тут никаких проблем нет, готовят их, как лисички", - пояснил эксперт, добавив, что феномен стал возможным благодаря сравнительно теплому концу осени.

Тем временем, как сообщает главный городской синоптик Александр Колесов, из-за антициклона в ближайшие пять дней следует ожидать перепада температур, после чего должно случиться небольшое потепление.