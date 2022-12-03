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Новости 13:31

На Измайловском проспекте после ремонта открылась библиотека

фото ЗакС политика На Измайловском проспекте после ремонта открылась библиотека

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил открытие библиотеки "Измайловская" на одноименном проспекте в Московском районе, сообщает пресс-служба Смольного. Одно из старейших в своем роде учреждений, которое в нынешнем году отмечает 95-летие, в процессе ремонта оснастили новыми технологиями, что для главы города стало символом преемственности поколений.

"Появились новые возможности, в том числе ресурс для связи с архивами. Важно, что городская программа модернизации библиотек работает. Библиотеки начинают интегрироваться в структуру городского хозяйства", - прокомментировал событие градоначальник.

На сегодняшний день читательскими билетами в "Измайловской" обладают десять тысяч петербуржцев. Поздравив культурное учреждение, Беглов рассказал, что в следующем году на развитие библиотечной сети города потратят 420 млн рублей.

фото: пресс-служба Смольного


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