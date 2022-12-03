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Новости 15:05

У больницы №40 в Сестрорецке построили вертолетную площадку

фото ЗакС политика У больницы №40 в Сестрорецке построили вертолетную площадку

На территории петербургской городской больницы №40, расположенной в Сестрорецке, открыли вертолетную площадку. Ее строительство имело целью усовершенствовать транспортировку пациентов, нуждающихся в экстренном лечении. Церемонию открытия посетил спикер петербургского парламента Александр Бельский, о чем сообщает пресс-служба ЗакСа.

"В экстремальных ситуациях, когда нужно быстро оказать помощь пострадавшим в ДТП, когда поблизости нет ни одной больницы, именно воздушная скорая становится настоящим спасением. Поэтому открытие новой вертолётной площадки в нашем городе – это ещё один шаг в повышении качества экстренной медицинской помощи", - произнес депутат.

Вертолетная площадка в Сестрорецке стала пятой по счету на территории петербургских медучреждений. Строительство подобных объектов в последние три года реализуется в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Вице-губернатор Кирилл Поляков пообещал, что в ближайшее время при городских стационарах построят еще три аналогичных площадки. 

фото: пресс-служба Мариинского дворца


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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