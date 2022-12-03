Беглов поручил проработать новые меры поддержки семей, воспитывающих инвалидов

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю Международного дня инвалидов встретился с начальниками социальных учреждений, в которых воспитывают сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, включая детей-инвалидов. Как сообщает пресс-служба Смольного, глава города распорядился, чтобы в год совершеннолетия воспитанников обеспечивали жильем за государственный счет.

"Это делается и сейчас, но за счет спонсорской помощи. Я считаю, что и государство обязано поддерживать таких детей. Соответствующий стандарт обеспечения должен быть разработан", - приводятся слова Беглова.

По информации градоначальника, 717 сирот с начала года обрели семью. Отдельного внимания Беглова удостоился петергофский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2, где он и встретился с соцработниками. В прошлом году по инициативе губернатора на территории этого учреждения организовали благоустройство.

"Во всех городских учреждениях для детей-сирот созданы достойные условия", - рассудил Беглов.