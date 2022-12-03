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Новости 16:35

Беглов поручил проработать новые меры поддержки семей, воспитывающих инвалидов

фото ЗакС политика Беглов поручил проработать новые меры поддержки семей, воспитывающих инвалидов

Петербургский губернатор Александр Беглов по случаю Международного дня инвалидов встретился с начальниками социальных учреждений, в которых воспитывают сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, включая детей-инвалидов. Как сообщает пресс-служба Смольного, глава города распорядился, чтобы в год совершеннолетия воспитанников обеспечивали жильем за государственный счет.

"Это делается и сейчас, но за счет спонсорской помощи. Я считаю, что и государство обязано поддерживать таких детей. Соответствующий стандарт обеспечения должен быть разработан", - приводятся слова Беглова.

По информации градоначальника, 717 сирот с начала года обрели семью. Отдельного внимания Беглова удостоился петергофский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2, где он и встретился с соцработниками. В прошлом году по инициативе губернатора на территории этого учреждения организовали благоустройство.

"Во всех городских учреждениях для детей-сирот созданы достойные условия", - рассудил Беглов.


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