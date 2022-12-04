Дрозденко проведёт очередную прямую линию с жителями Ленобласти 5 декабря

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко проведёт очередную прямую линию с жителями региона в грядущий понедельник, 5 декабря. Трансляция эфира пройдёт на телеканале ЛенТВ24.

На протяжении часа с 16:00 до 17:00 губернатор будет отвечать на телефонные звонки зрителей. Попробовать дозвониться до эфира можно по телефону 006. Набирать данный номер могут только жители Ленобласти со своих стационарных телефонов, звонок бесплатный для всех. С мобильного следует набирать +7 (81361) 315-01, однако в этом случае стоимость будет взиматься согласно условиям оператора связи.

В формате видеоконференции в дискуссии с главой региона примут участие начальники администраций муниципальных образований области.