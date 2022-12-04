В 2023 году в Петербурге могут кратно повысить тарифы на техосмотр

Начиная с 1 января 2023 года в Северной столице могут существенно повысить тарифы за технический осмотр транспортных средств. Соответствующая информация появилась в проекте постановления Смольного, который опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

Согласно предлагаемым изменениям, стоимость техосмотра в Петербурге может возрасти на 75%. Исходя из этого, техосмотр легкового автомобиля будет стоить 1 543 рубля (сегодня - 881 рубль), а мототранспортных средств - 515 рублей (ныне - 294 рубля).

Цены для автобусов и троллейбусов на техосмотр увеличатся до 2 778 и 3 444 рублей соответственно вместо сегодняшних 1 586 и 1 909 рублей.

Стоимость техосмотра грузовиков в зависимости от их тоннажа возрастёт с 940, 1 850 и 1 997 рублей до 1 646, 3 241 и 3 498 рублей соответственно.

Следует отметить, что последний раз тарифы на техосмотр в городе на Неве повышали в 2012 году.