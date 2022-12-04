Сын отравленного Александра Литвиненко рассказал о попытке мобилизовать его

В России пытались мобилизовать живущего в Великобритании сына отравленного экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Анатолия, о чём он сам рассказал в своей авторской колонке для The Guardian.

По словам Анатолия Литвиненко, в квартиру в Москве, где он прописан вместе с семьёй, приходили два сотрудника военкомата. Это случилось в середине октября, примерно через месяц после старта объявленной президентом РФ частичной мобилизации. Сам Литвиненко последние 20 лет в этой квартире не проживает, там сейчас находятся друзья семьи, которые и сообщили о визите работников военкомата.

"Мы с мамой бежали вместе с отцом, получили политическое убежище в Великобритании, а затем стали свидетелями его медленной и мучительной смерти. <...> [Не так давно] военные явились по адресу, по которому я не живу два десятка лет, и искренне хотели увезти меня на фронт", — поделился 28-летний Литвиненко.

Напомним, что бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, в 2000-е годы активно критиковавший политику Владимира Путина, умер от отравления радиоактивным полонием в ноябре 2006 года в Лондоне.