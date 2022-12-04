Невзирая на запрет, петербуржцы открыли сезон зимней рыбалки на льду городских водоёмов

Бдительные жители Северной столицы вызывали спасателей для того, чтобы прервать зимнюю рыбалку на льду Ивановского карьера, передаёт 78.ru.

Видеозаписью происходящего на водоёме, расположенном в Невском районе Петербурга, поделились с журналистами наблюдательные горожане, которым показалось опасным поведение своих соседей. На записи видно сначала, как некто с ребёнком катаются по замёрзшей поверхности карьера на коньках, после чего акцент снимающего переключился на рыбаков и установленную палатку.

Приехавшим на место по вызову спасателям не сразу удалось уговорить любителей зимней рыбалки покинуть лёд. Будут ли применены к ним какие-либо санкции - неизвестно.

Следует напомнить, что в Петербурге в период с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года введён запрет на выход на лёд. Нарушителям светит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.