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Путин примет участие в заседаниях Совбеза и СПЧ

фото ЗакС политика Путин примет участие в заседаниях Совбеза и СПЧ

На следующей неделе у президента РФ Владимира Путина запланированы встречи, как в Росси, так и за рубежом. Анонс грядущих мероприятий привели в программе "Москва. Кремль. Путин", транслируемой на "России 1". О планах главы государства также сообщил у себя в Telegram-канале телеведущий Павел Зарубин.

Так, в начале недели традиционно для последнего времени президент проведёт совещание с Советом безопасности страны. Кроме того, у него запланирован очный визит в Бишкек, где пройдёт саммит Евразийского экономического союза.

Также Путин проведёт заседание Совета по правам человека и поздравит в Большом Кремлевском дворце Героев Отечества.

На 7 декабря у главы государства запланировано участие в церемонии награждения победителей конкурса "МыВместе".


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