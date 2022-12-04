В магазине Москвы книги Михаила Зыгаря* спрятали под крафтовыми суперобложками с пометкой "иноагент"

На полках столичных книжных магазинов москвичи обнаружили литературу писателей, признанных иностранными агентами, спрятанную в крафтовую бумагу. Видеозапись, на которой запечатлено данное новшество продаж, опубликована в Telegram-канале "Патриаршие".

На видео сделан акцент на стеллаж, на котором расположена различная историческая литература. Там, среди прочего, стоят книги Михаила Зыгаря*, обёрнутые в самодельные крафтовые суперобложки. На них от руки маркером написаны автор, название, а также сверху стоит пометка "Иноагент".

Аналогичным образом стали помечать книги иноагентов и в электронной библиотеке "ЛитРес", обратил внимание Telegram-канал "ЧТД". Правда, там выбор пока пал лишь на некоторых писателей, включённых в "чёрный список" Минюста РФ.

*Минюст внёс Михаила Зыгаря в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

Фото: скриншот видео Telegram-канала "Патриаршие"