"Артисты-патриоты и агитбригады Дедов Морозов": РБК узнал о рекомендациях Кремля по новогодним праздникам

В Кремле подготовили рекомендации о том, как в регионах следует проводить новогодние праздники, пишет РБК. Изложенные письменно пожелания администрации президента направлены региональным властям, учреждениям культуры и иным государственным структурам. Подлинность разосланного документа в разговоре с изданием подтвердил источник, близкий к руководству одного из субъектов РФ.

Согласно рекомендациям, торжества для детей следует проводить в традиционном формате; иные отклонения признаются "крайне нежелательными". Также организаторам мероприятий дали понять, что на праздниках следует упомянуть "героизм защитников Отечества", а также по возможности "отправить от имени ребёнка поздравление".

Новогодние корпоративы для взрослых следует проводить более финансово сдержанными, говорится в рекомендациях. На ярмарках можно организовать уголки со стендами "Всё для победы", на которых можно собрать и отправить подарки участникам военной спецоперации.

В случае проведения концертов регионам, а также телеканалам рекомендуется выбирать исполнителей "патриотической направленности", указывает РБК. Издание приводит список желательных артистов, это: "Город 312", Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), Зара, группа "Земляне", Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

Руководству регионов и муниципалитетов предлагается направить поздравления участникам СВО и их семьям, а также бойцам, лежащим в госпиталях. Кроме того, регионам, взявшим шефство над городами в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях следует установить там новогодние ели и по возможности принять участие в их открытии.

Наконец, делится РБК, в рекомендации есть пункт, который предполагает формирование агитбригад, состоящих в том числе из Дедов Морозов и Снегурочек, которые бы поздравили бойцов в зоне спецоперации "в подшефных воинских частях". Там же следует установить ёлки с игрушками "в виде различных пожеланий от детей".