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Новости 18:05

Взрыв в жилом доме в Нижневартовске унёс жизни нескольких человек

фото ЗакС политика Взрыв в жилом доме в Нижневартовске унёс жизни нескольких человек

В Нижневартовске в жилой пятиэтажке на улице Мира произошёл взрыв вечером в воскресенье, 4 декабря. В результате инцидента обрушились два этажа здания.

ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, изначально сообщал о гибели двух человек. Позднее в МЧС известили, что из-за взрыва погибли четверо взрослых жителей дома. РИА Новости пишет о десяти пострадавших.

Десять человек спасли. По предварительной информации, под завалами могут находиться ещё трое граждан. В больницу в различными травмами попали трое жителей, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Предварительно, инцидент произошёл из-за взрыва бытового газа. Из дома эвакуировали 52 человек.

Telegram-канал "112" располагает сведениями, что взрыв мог произойти из-за разгерметизации газового баллона, обнаруженного в квартире на втором этаже. Сам дом к газу не подключен.


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