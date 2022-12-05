Прокуратура организовала проверку после смерти пенсионерки, госпитализированной с признаками переохлаждения

Прокуратура Петроградского района завела проверку по факту смерти 76-летней пенсионерки, доставленной в больницу из квартиры в доме № 17Б по Зверинской улице, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По предварительной информации, медики зафиксировали у пожилой женщины признаки переохлаждения. Ей оказали помощь, но пациентка всё равно скончалась.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, которые ему способствовали", — сообщили в прокуратуре. Ведомство намерено дать оценку исполнению ответственными лицами законов в сфере ЖКХ, а заодно уделить внимание "вопросам достаточности социального обеспечения пожилой женщины и оказания ей необходимой помощи со стороны компетентных органов".

Накануне стало известно о смерти пожилой женщины, госпитализированной вечером 3 декабря с симптомами переохлаждения. Как сообщала "Фонтанка" вечером в воскресенье, в пресс-службе администрации Петроградского района утверждали, что подача тепла в комнату пенсионерки шла в установленном порядке, а окна были целые. "По данным полиции, женщина вела асоциальный образ жизни. По указанному адресу подрядчик Фонда капремонта выполняет работы по ремонту фасада", — привело издание слова представителя администрации.