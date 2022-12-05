В Ленобласти составили единый реестр бомбоубежищ

Чиновники из правительства Ленинградской области составили полный и единый перечень бомбоубежищ на территории региона, о чем сообщается на сайте комитета правопорядка и безопасности. Укрыться в случае возникновения чрезвычайной ситуации жители смогут в 3454 объектах. Их список формировали с участием муниципальных администраций.

"Эти помещения равномерно распределены по всей территории региона, что позволяет оперативно организовать весь необходимый комплекс мероприятий по коллективной защите граждан", - уточнил профильный вице-губернатор Михаил Ильин.

Всего в защитных сооружениях смогут разместиться до 4 млн человек.