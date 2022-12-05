В Ленобласти переизбрали омбудсмена

Депутаты Заксобрания Ленобласти поддержали переизбрание Сергея Шабанова на пост регионального уполномоченного по правам человека, сообщил 5 декабря портал 47news. Свой пост он занимает с ноября 2012 года, в 2017 году он проходил процедуру переизбрания.

Как отмечает 47news, спикер регионального ЗакСа Сергей Бебенин указал, что кандидатуру Шабанова поддержали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Кандидатура Шабанова была поддержана единогласно, добавил портал Online47.

Шабанов родился в 1956 году в Ленинграде, служил в армии в разное время на должностях командующего отдельным разведывательным артиллерийским дивизионом, противотанковым полком и тяжело-гаубичной артиллерийской бригадой. С 2000 по 2006 годы последовательно возглавлял административно-правовой и юридический комитеты в администрации Выборгского района Ленобласти, после чего работал в областном правительстве, где дослужился до должности вице-губернатора.

Фото: ombudsman47.ru