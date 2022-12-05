В ноябре нефтегазовые доходы бюджета РФ оказались вдвое ниже ожиданий

Федеральный бюджет по итогам ноября недополучил 90,2 млрд рублей доходов от продажи нефти и газа по сравнению с базовыми ожиданиями кабмина. Об этом сообщается на сайте Минфина. В бюджет поступило лишь 85,9 млрд рублей.

В декабре правительство планирует получить 176,1 млрд рублей дополнительных доходов от экспорта двух видов энергоносителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 декабря заявил, что установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель не будет признан Кремлем. Более того, с российской стороны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Пескова, последует некий ответный экономический жест. При этом чиновник предрекает мировым энергетическим рынкам дестабилизацию.