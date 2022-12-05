В Ленобласти сочли избыточным запрет на проведение митингов

Власти Ленинградской области посчитали чрезмерной мерой запрет на проведение митингов, народных сходов и собраний, оповестила пресс-служба региональной администрации. Ограничение было установлено из соображений противодействия терроризму.

"В Ленобласти признали антитеррористическую меру запрета митингов, сходов и собраний избыточной. По инициативе Александра Дрозденко соответствующее решение внесено в протокол оперативного штаба", — говорится в сообщении, опубликованном 5 декабря.

Возможность проведения публичных мероприятий увязана с соблюдением ряда требований. Устраивать митинги можно лишь в специально отведенных для этого местными администрациями местах. Организаторам предписано подавать заявку и получать согласование властей не позднее, чем за 14 дней до проведения мероприятия.