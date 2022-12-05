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Новости 13:51

Заозерная улица в Петербурге получила более яркое и энергосберегающее освещение

фото ЗакС политика Заозерная улица в Петербурге получила более яркое и энергосберегающее освещение

Петербургские рабочие завершили реконструкцию сетей наружного освещения на Заозерной улице в Московском районе, имеющей продолжительность чуть более 700 метров. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике.

Помимо модернизации светильников, подрядчик заменил неизолированный провод более безопасным самонесущим. Кроме того, в ходе работ пять нерегулируемых пешеходных переходов получили контрастное освещение.

Общее число фонарей на улице выросло в 1,2 раза. Помимо экономии энергии, которую обеспечивают современные светодиодные светильники, отмечается их долговечность.

фото: пресс-служба Смольного


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