Заозерная улица в Петербурге получила более яркое и энергосберегающее освещение

Петербургские рабочие завершили реконструкцию сетей наружного освещения на Заозерной улице в Московском районе, имеющей продолжительность чуть более 700 метров. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике.

Помимо модернизации светильников, подрядчик заменил неизолированный провод более безопасным самонесущим. Кроме того, в ходе работ пять нерегулируемых пешеходных переходов получили контрастное освещение.

Общее число фонарей на улице выросло в 1,2 раза. Помимо экономии энергии, которую обеспечивают современные светодиодные светильники, отмечается их долговечность.

фото: пресс-служба Смольного