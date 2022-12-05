Глава думского комитета по финансовому рынку анонсировал легализацию криптовалюты в следующем году

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил 5 декабря о том, что в 2023 году криптовалюта может получить легальный статус в России. При этом он отметил, что запрет на ее использование для расчетов внутри страны сохранится.

"В следующем году крипта будет в легальном поле, могу только однозначно сказать, что ее нельзя будет использовать в РФ как платежное средство для внутренних расчетов", — процитировало ТАСС слова депутата, сказанные на форуме "Крипто. Криптовалюты, майнинг и цифровые активы".

Аксаков выразил надежду на то, что его коллеги и президент поддержат легализацию криптовалюты. Он уточнил, что необходимые для этого процедуры были отрегулированы.

Использовать криптовалюту, по словам парламентария, планируется для оплаты параллельного импорта и поставок на территорию России. Аксаков уточнил, что она используется во внешних расчетах и сейчас, но не обладает правовым статусом. "Просто ставят вопрос, что надо завести правовое поле, в том числе, чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования", — объяснил он.

Изображение: pixabay