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Новости 15:17

Один из крылатых драконов вернулся в Александровский парк после ремонта

фото ЗакС политика Один из крылатых драконов вернулся в Александровский парк после ремонта

Посетители Александровского парка в Пушкине вновь могут наблюдать скульптуру крылатого дракона, которого увозили на реставрацию, сообщается в Telegram-канале "Пушкинский новостной".

Работы заняли более года: часть мелких элементов пришлось заново отлить от чугуна, а финальной частью приведения памятника в порядок стала его покраска в темный цвет.

В последний раз восстановительные работы с изваянием велись еще в позднем Советском Союзе.

Четыре дракона на Драконовом мосту появились в парке в 1860 году. Их создал зодчий Антон Шварц.

фото: Пушкинский новостной / Telegram


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