Один из крылатых драконов вернулся в Александровский парк после ремонта

Посетители Александровского парка в Пушкине вновь могут наблюдать скульптуру крылатого дракона, которого увозили на реставрацию, сообщается в Telegram-канале "Пушкинский новостной".

Работы заняли более года: часть мелких элементов пришлось заново отлить от чугуна, а финальной частью приведения памятника в порядок стала его покраска в темный цвет.

В последний раз восстановительные работы с изваянием велись еще в позднем Советском Союзе.

Четыре дракона на Драконовом мосту появились в парке в 1860 году. Их создал зодчий Антон Шварц.

фото: Пушкинский новостной / Telegram