СК завершил расследование дела о фейках про армию против колумбийца

Следственный комитет передал для направления в суд дело против гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике, возбужденное по статье о фейках про Вооруженные силы(ст. 207.3 УК). Как сообщает пресс-служба ведомства, преследование Энрике началось в апреле и базируется на сведениях контрразведки ФСБ.

По версии следствия, фигурант дела в первой половине весны размещал мобильные устройства в одном из московских торговых центров. Утверждается, что за деньги, поступавшие из-за рубежа, обвиняемый массово рассылал заведомо ложные сообщения о действиях российской армии на Украине. На время следствия колумбиец был помещен в следственный изолятор.

Силовики считают установленным фактом, что Энрике и другие фигуранты дела, объявленные в розыск, "осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию". Участникам преступной группы также вменяются незаконные действия во время выборов президента США 2020 года, когда они якобы создавали "имитацию российского вмешательства" в электоральный процесс.