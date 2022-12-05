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Новости 17:19

Дом Корсака за Московским вокзалом включили в единый реестр памятников

фото ЗакС политика Дом Корсака за Московским вокзалом включили в единый реестр памятников

Исторический дом лейтенанта Юлия Корсака на Гончарной улице, 13 внесли в единый государственный реестр региональных памятников, о чем сообщается на сайте КГИОП.

Четырехэтажное каменное здание не поменяло своего облика с 1890-х годов.  Спроектировал его архитектор Евгений Бржозовский, в течение ближайших нескольких лет объект надстраивался и обрастал флигелями при участии гражданских инженеров Иосифа Мошинского и Станислава Корсака. 

Лицевой фасад обладает типичными приметами неоренессанса. Чиновники находят важным, что до наших дней в первозданном виде дошла отделка парадных лестниц.

"Декоративное оформление лицевых фасадов включает сочетание гладкой штукатурки, отделки рустом и множества архитектурных деталей", - говорится в характеристике, представленной комитетом.

Сегодня дом Корсака сохраняет жилую функцию.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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